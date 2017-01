POL-DA: Lampertheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lampertheim (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag (12.01.) suchen die Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 13 Uhr an der Einfahrt zum Waldfriedhof an der Landesstraße 3110 zwischen Lampertheim und Neuschloss zu einer Kollision zwischen einer 69 Jahre alten Radfahrerin und einem 80-jährigen Autofahrer gekommen sein. Die Radlerin, die aus Lampertheim stammt, bracht sich bei dem Zusammenstoß den Arm. Der Unfall wurde erst nachträglich bei der Polizei gemeldet. Zum genauen Hergang gibt es unterschiedliche Aussagen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell