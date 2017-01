POL-DA: Michelstadt: Autohaus im Visier von Reifendieben

Michelstadt (ots) - In das Visier von Kriminellen geriet in der Nacht zum Samstag (14.01.) das Gelände eines Autohauses am Hammerweg. Die Täter verschafften sich über einen Zaun Zutritt auf den Abstellplatz für Neu- und Gebrauchtwagen und montierten anschließend an drei Autos die Kompletträder ab. Die betroffenen Fahrzeuge bockten die Reifendiebe auf eigens dafür mitgebrachten Altreifen auf. An allen Fahrzeugen wurden zudem die Heckscheiben zerstört. Vermutlich, um an die im Kofferraum aufbewahrten und für die kriminelle Tat benötigten Wagenheber zu gelangen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro summieren. Der Abtransport der Räder muss mit einem geeigneten Transportfahrzeug erfolgt sein. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

