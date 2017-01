POL-DA: Viernheim: Schmierereien durch Einbrecher / Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) - Bislang noch unbekannte Einbrecher haben sich in der Nacht zum Sonntag (15.01.) gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Saarlandstraße verschafft. Zwischen 23 Uhr am späten Samstagabend und circa 10 Uhr am folgenden Morgen drangen sie nach ersten Erkenntnissen durch die aufgehebelte Eingangstür in das Anwesen ein. Im Inneren hatten sie es auf ein Laptop, ein Tablet, Bargeld sowie einen Kaffeevollautomat abgesehen. Bevor sie mit ihrer Beute die Flucht ergriffen, beschmierten die Kriminellen die Wände unter anderem mit Nazi Symbolen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern in Heppenheim zu melden (06252/706-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell