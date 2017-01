POL-DA: Höchst/Bad König/Breuberg: Ungebetene kriminelle Besucher beschäftigen Polizei

Höchst/Bad König/Breuberg (ots) - Mehrere Fälle von Eigentumskriminalität hielten über das vergangene Wochenende (13.01.-15.01.) die Odenwälder Ordnungshüter auf Trab. Bereits am Freitag (13.01.) geriet in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 20.15 Uhr ein Einfamilienhaus in der Otzbergstraße in Hassenroth in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch eine gewaltsam geöffnete Balkontür Zutritt in die Räumlichkeiten und durchwühlten anschließend ein Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. In der Nacht zum Sonntag (15.01.) gegen 3.00 Uhr hebelten Einbrecher die Eingangstür eines Baumarktes in der Berliner Straße in Bad König auf und lösten dadurch die Alarmanlage aus. Sie suchten anschließend sofort mit einem dunklen Mittelklassewagen, an dem sich ausländische Autokennzeichen befanden, das Weite. Eine Kettensäge erbeuteten ungebetene Besucher in der Zeit zwischen Samstag (14.01.), 13.45 Uhr und Sonntag (15.01.), 6.00 Uhr aus einem Abstellraum eines Pflegeheims in der Kimbacher Straße in Bad König. Die Täter verschafften sich zuvor durch eine aufgehebelte Tür Zugang in den Raum. Am Sonntagabend (15.01.) bemerkte zudem ein Wohnungsinhaber in einem Mehrfamilienhaus im Geisrain in Neustadt den Einbruch in seine eigenen vier Wände. Durch die aufgebrochene Eingangstür verschafften sich die Kriminellen Zugang in die Räumlichkeiten und ließen unter anderem eine Armbanduhr, Geld, Bekleidung und einen Laptop mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen zirka 2500 Euro. Die Tat könnte in diesem Fall schon einige Tage zurückliegen. In allen Fällen bitten die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Erbacher Kriminalpolizei um Hinweise unter der Telefonnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell