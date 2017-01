POL-DA: Mossautal: Brand im Heizungskeller/Kriminalpolizei ermittelt

Mossautal (ots) - Durch laute Geräusche wurden Bewohner eines Hauses in der Hauptstraße in Ober-Mossau am Sonntagabend (15.01.) gegen 22.50 Uhr auf einen Brand im Heizungskeller des Anwesens aufmerksam. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Mossautal und Erbach konnten die Bewohner die Flammen löschen. Der Heizungskeller brannte vollständig aus. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht zu beziffern. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Kriminalpolizei in Erbach hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell