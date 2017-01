POL-DA: Rimbach: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Rimbach (ots) - Ein Einfamilienhaus im Gehklingen war am Sonntagabend (15.01.) im Visier von bislang noch unbekannten Tätern. Zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr drangen die Kriminellen durch die aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie bei ihrem Beutezug Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Kriminalpolizei in Heppenheim zu melden.

