POL-DA: Bad König/Fürstengrund: 5000 Euro Schaden an geparktem Fahrzeug/Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots) - Am späten Samstagabend (14.01.) gegen 23.30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses in Fürstengrund ein Verkehrsunfall. Der verursachende Fahrer suchte anschließend das Weite, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der linken Seite des geparkten VW, mit dem der unbekannte Wagenlenker kollidierte, entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen Wagen der VW-Gruppe (VW, Audi, Skoda) handeln. Das Auto dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell