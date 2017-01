POL-DA: Erbach: Bei Einsatzfahrt parkendes Fahrzeug touchiert/Polizei sucht Autobesitzer

Erbach (ots) - Bei einer Fahrt zu einem Einsatz wegen unklarer Rauchentwicklung im Buchenweg in Dorf-Erbach touchierte ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr am Freitag (13.01.) gegen 12.30 Uhr einen in der Illigstraße, am rechten Fahrbahnrand geparkten dunklen Pkw. Das Auto wurde vermutlich an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Nachdem die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr beendet waren, fehlte von dem mutmaßlich beschädigten Wagen jede Spur. Der betroffene Autobesitzer wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen. Die Rauchentwicklung im Buchenweg war übrigens angebranntem Essen auf einem Herd geschuldet. Die Brandbekämpfer lüfteten anschließend die Räume. Außer an der verwendeten Pfanne entstand kein weiterer Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell