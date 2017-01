POL-HP: Gebäudebrand

Lindenfels (ots) - Am 14.01.2017 gegen 13:03 Uhr kam es in der Straße Am Mühlberg im Ortsteil Lindenfels/Eulsbach zu einem Gebäudebrand. Nach ersten Erkenntnissen gerieten Kunststofffräsmaschinen in den Räumlichkeiten einer Firma, welche sich im Erdgeschosse des Gebäudes befindet, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Rauchentwicklung beschädigte auch die an die Werkstatt angrenzenden Räumlichkeiten einer Asylunterkunft. Die darin befindlichen Personen konnten allesamt unverletzt und eigenständig das Gebäude verlassen. Die Landstraße L 3099 zwischen Fürth und Lindenfels musste im Bereich Eulsbach für die Dauer der Löscharbeiten für ca. zwei Stunde voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 400.000 EUR geschätzt (Berichterstatter: Ihrig, D., POK/PSt. Bensheim).

