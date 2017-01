POL-GG: Pressemeldung der PST. Rüsselsheim vom 14.01.2017

Rüsselsheim (ots) - Raunheim: Verkehrsunfallflucht

Am 13.01.2017 kam es in Raunheim gegen 19.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein LKW Transporter, vermutlich der Marke Peugeot, Farbe weiß den Schnelser Weg aus Richtung Mainzer Straße kommend in Fahrtrichtung Ringstraße befuhr und in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn kam. Hier kollidierte der Verursacher mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 20-jährigen Frau aus Rüsselsheim. Am Fahrzeug der beteiligten Frau entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR, der Verursacher setzte nach dem Unfall jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das flüchtige Fahrzeug müsste deutlich an der Frontseite, linke Seite, sowie am linken Außenspiegel beschädigt sein. Hinweise hierzu werden an die Polizeistation in Rüsselsheim erbeten.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am 13.01.2017 in Raunheim, Dr. Kurt-Schumacher-Straße im Zeitraum zwischen 07.30- 19.00 Uhr. In diesem Zeitraum rangierte vermutlich ein weiterer PKW an der Unfallstelle in Höhe Haus Nr. 21 und beschädigte hierdurch einen ordnungsgemäß geparkten PKW, Opel Insignia. Dadurch entstand an diesem ein Sachaschaden von geschätzten 2000,- Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeistation in Rüsselsheim erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell