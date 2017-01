POL-DA: Gartenhütte komplett abgebrannt

Arheilgen (ots) - Am Freitagnacht (13.) wird durch eine Autofahrerin gegen 23.30 Uhr in der Maulbeerallee Feuerschein bemerkt. Die eintreffende Feuerwehr und Streifen des 3. Polizeireviers fanden eine Gartenhütte auf dem Gelände des Kleingartenvereins Maulbeerallee im Vollbrand. Die Hütte in den Abmessungen von 5 auf 5 Meter brannte komplett nieder. Durch die Feuerwehr konnte ein übergreifen auf ein benachbartes Anwesen verhindert werden. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000,-Euro.

Klaus Lehmann, Polizeiführer vom Dienst

