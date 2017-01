POL-DA: Fränkisch-Crumbach/Aachen: "Geblitzt" - Gesuchter Unfallfahrer von der K 75 aus Aachen

Fränkisch-Crumbach (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall am 26. November 2016 auf der Kreisstraße 75 in Fränkisch-Crumbach, bei dem ein 27-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde (wir hatten berichtet), ist der Unfallfahrer jetzt ermittelt worden.

Verantwortlich ist ein 31 Jahre alter Mann aus Aachen. Am Unfalltag war er nach einer Feier im Landkreis Miltenberg mit einem grauen Opel Astra auf dem Weg zu seiner Familie im Bereich Pforzheim. Bei der Fahrt durch den Odenwald fuhr er den Fußgänger in Höhe des Fränkisch-Crumbacher Weilers Michelbach an und flüchtete.

Umfangreiche Ermittlungen, wie die Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild sowie die positive Auswertung von Geschwindigkeitsmessanlagen, führten auf die Spur des Aacheners.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt regte beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten an. Die Maßnahme wurde am Donnerstag (12.1.2017) von den Ermittlern aus dem Odenwald mit Unterstützung der Verkehrsinspektion Aachen durchgeführt. Der 31-Jährige räumte die Tat in der polizeilichen Vernehmung ein.

