POL-DA: Ginsheim: Geldspielautomaten im Visier von Gaststätteneinbrechern

Ginsheim (ots) - Den Inhalt zweier Geldspielautomaten hatten Kriminelle in der Nacht zum Freitag (13.01.) bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Hauptstraße im Visier. Durch ein Fenster drangen die ungebetenen Besucher in die Lokalität ein und hebelten anschließend die zwei Automaten auf, um an das darin befindliche Geld zu gelangen. Zudem fiel den Tätern in einem Schrank ein kleiner Bargeldbetrag in die Hände. Wieviel Geld die Kriminellen aus den Automaten erbeuteten, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 in Verbindung zu setzen.

