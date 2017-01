POL-DA: Walldorf: Einbrecher erbeuten Geld und Zigaretten

Mörfelden-Walldorf (ots) - In ein Geschäft für Bürobedarf mit integrierter Poststelle in der Flughafenstraße, drangen Kriminelle in der Nacht zum Freitag (13.01.) ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt in den Verkaufsraum und ließen anschließend Geld aus zwei Ladenkassen und mehrere Stangen und Schachteln Zigaretten mitgehen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 in Verbindung zu setzen.

