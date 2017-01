POL-DA: Pfungstadt: Wohnungseinbrecher in Mehrfamilienhaus

Pfungstadt (ots) - Durch die aufgehebelte Eingangstür verschafften sich Kriminelle am Donnerstag (12.01.) in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 15.00 Uhr Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße. Aus einer Schublade ließen sie anschließend mehrere hundert Euro mitgehen und suchten wieder das Weite. Zur fraglichen Zeit wurden von Zeugen im Hof des Anwesens zwei Frauen im Alter zwischen 25 -35 Jahren, mit schwarzen Haaren und dunklem Teint beobachtet. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell