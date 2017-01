POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Kindertagesstätte/Laptop erbeutet

Darmstadt (ots) - In das Visier von Einbrechern geriet in der Nacht zum Freitag (13.01.) die Kindertagesstätte "Sonnenblume" im Asternweg in Arheilgen. Die Kriminellen hebelten zunächst ein Fenster auf, um sich Zutritt in den Kinderhort zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie diverse Räume im Gebäude und brachen eine Bürotür sowie Schließfächer mit brachialer Gewalt auf. Ihnen fiel unter anderem ein Laptop in die Hände. Zudem verursachten die Täter mit ihrem rabiaten Vorgehen einen Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-3810.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell