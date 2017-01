POL-DA: Groß-Gerau: Polizeikontrolle/Zivilfahnder entdecken gestohlene Geldbörse und Mobiltelefon

Groß-Gerau (ots) - Einen derzeit wohnsitzlosen 43 Jahre alten Autofahrer sowie seinen 37-jährigen Beifahrer, kontrollierten Zivilfahnder der Polizeidirektion Groß-Gerau am Donnerstagnachmittag (12.01.) auf der Bundesstraße 44. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung entdeckten die Beamten im Fahrzeug ein Mobiltelefon, das, wie Recherchen im polizeilichen Fahndungssystem ergaben, bereits am Dienstag (10.01.) bei einem Taschendiebstahl in Gaggenau (Baden-Württemberg) gestohlen wurde und zudem die Geldbörse einer 75-jährigen Frau aus Groß-Gerau, die zuvor in einem Lebensmittelmarkt Besorgungen machte und den anschließend bemerkten Verlust ihres Geldbeutels bei der Polizei noch gar nicht angezeigt hatte. Das Duo wurde vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie Hinterlegung einer Sicherheitsleistung aber zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Männer erwarten nun Strafverfahren wegen Diebstahls. Ob ihnen noch weitere gleichgelagerte Taten nachgewiesen werden können, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen ergeben.

