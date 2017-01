POL-DA: Bürstadt/ Bobstadt: Über 1000 Euro Schaden - Einbruch in Kindergarten und Schule

Bürstadt (ots) - Der Einbruch in einem Kindergarten und einer Schule wurde der Polizei am Freitagmorgen (13.1.2017) gemeldet.

Mit neun Digitalkameras und 10 Euro aus einer Handkasse konnten Ganoven aus dem Kindergarten in der Gartenstraße verschwinden. Für die Tat wurde ein Fenster eingeschlagen.

In Bobstadt stiegen die Täter in die Schule in der St.-Josef-Straße ein und nahmen einen Laptop aus dem Direktionsbüro mit. Hierfür sind mehrere Türen sowie ein Fenster aufgehebelt worden.

Die Taten liegen bis zum Spätnachmittag des Donnerstags (12.1.2017) zurück.

Hinweise hierzu werden unter der 06206 / 94400 bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe Lampertheim entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell