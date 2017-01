POL-DA: Viernheim: Kelleraufbrüche in der Pestalozzistraße

Viernheim (ots) - Mindestens acht aufgebrochene Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße sind der Polizei in Viernheim am Donnerstag (12.1.2017) gemeldet worden. Die Täter räumten zwei Autokühlboxen, ein Trekkingrad sowie zwei Bohrmaschinen heraus.

Im gleichen Tatzeitraum, zwischen dem letzten Sonntag (8.1.2017) und dem Donnerstag, machten sich Unbekannte auch im Keller des Nachbarhauses zu schaffen.

Wer mehr über die Täter weiß und/ oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 06204 / 974717 bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell