POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Getränkemarkt/Zigaretten im Visier

Rüsselsheim (ots) - In das Visier von Kriminellen geriet in der Nacht zum Freitag (13.01.) gegen 0.05 Uhr ein Getränkemarkt in der Schreberstraße. Die Täter verschafften sich durch eine gewaltsam geöffnete Schiebetür zunächst Zutritt in den Verkaufsraum des Marktes und ließen anschließend zirka 75 Schachteln Zigaretten aus dem Kassenbereich mitgehen, bevor sie wieder unerkannt das Weite suchten. Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell