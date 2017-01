POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Einen 25-jährigen Autofahrer aus Mainz kontrollierten Beamte der Polizeistation Bischofsheim am Donnerstagmittag (12.01.) in der Darmstädter Landstraße. Rasch fiel den Ordnungshütern auf, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 25-Jährige konnte den Polizisten zudem keinen gültigen Führerschein vorlegen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell