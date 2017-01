POL-DA: Höchst im Odenwald/ Mümling-Grumbach: Blitz-Säulen beschädigt / Polizei sucht Zeugen

Höchst im Odenwald (ots) - Zwei Geschwindigkeitsmessanlagen in Mümling-Grumbach in Fahrtrichtung Bad König sowie in Höchst in der Bismarckstraße wurden von Unbekannten mit Graffiti besprüht oder mit Klebeband überklebt.

Die Taten sind in der Zeit vom 2. bis 9. Januar 2017 verübt worden. Der Schaden ist etwa 2000 Euro hoch. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Höchst zu melden. Telefon: 06163 / 9410.

