POL-DA: Walldorf: Einbruch in Gaststätte/Geldspielautomaten im Fokus

Mörfelden-Walldorf (ots) - In das Visier von Kriminellen geriet in der Nacht zum Donnerstag (12.01.) gegen 2.00 Uhr eine Gaststätte im Alpenring. Die Täter drangen durch eine zuvor gewaltsam geöffnete Tür in die Lokalität ein, hebelten dort anschließend zwei Geldspielautomaten auf und ließen das darin befindliche Geld mitgehen. Wie hoch der erbeutete Geldbetrag war, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten die ungebetenen nächtlichen Besucher zudem einen Schaden von rund 1500 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell