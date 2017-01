POL-DA: Darmstadt: Duo flüchtet nach versuchtem Einbruch

Darmstadt (ots) - Zwei bislang noch unbekannte Täter wollten am Mittwochabend (11.01.) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße einbrechen. Nachbarn überraschten die beiden jungen Männer gegen 19.30 Uhr, als sie gerade die Eingangstür aufhebeln wollten. Zuvor hatten sie bereits die Haustür aufgebrochen. Das Duo ließ von ihrem Vorhaben ab und ergriff unerkannt die Flucht. Laut Zeugenaussagen hatten sie ein jugendliches Aussehen und waren dunkel gekleidet. Weitere Zeugen, denen die Unbekannten ebenfalls aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

