POL-HP: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit Roller unterwegs / Betäubungsmittel aufgefunden

Lorsch (ots) - Eine Heppenheimer Polizeistreife kontrollierte am Donnerstag, 12.01.2017, gegen 00:20 Uhr, in Lorsch, Bensheimer Straße, eine 32-jährige Rollerfahrerin aus Bensheim. Bei der Kontrolle wurde zunächst festgestellt, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurden eindeutige Anzeichen eines kurzfristigen Drogenkonsums festgestellt, der zeitnahe Konsum von Marihuana wurde eingeräumt. Bei der Durchsuchung der Person konnten noch geringe Mengen Marihuana aufgefunden werden. Nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle wird sich die Frau jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell