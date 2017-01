POL-GG: 2 Verkehrsunfallfluchten -- Zeugen/Hinweise gesucht/erbeten

Rüsselsheim (ots) - 1. Verkehrsunfallflucht in Rüsselsheim, Wiesenstraße / Im Apfelgarten

In der Zeit vom 10.01.17, 23.55 Uhr, und 11.01.17, 07.15 Uhr, befuhr ein Fahrzeug die Wiesenstraße in Fahrtrichtung Wiesenstraße. An der Einmündung mit der Straße Im Apfelgarten verlor er beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Gartenzaun eines Eckgrundstückes der Straße Im Apfelgarten. Im Anschluss fuhr das Fahrzeug weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 800.-- Euro geschätzt.

2. Verkehrsunfallflucht in Rüsselsheim, Im Langsee / Schnellster Weg

Am Mittwoch, den 11.01.17, gegen 10.50 Uhr, befuhr ein silberner PKW (wahrscheinlich SUV / bzw. Geländewagen) die Straße Im Langsee in Fahrtrichtung Waldweg. In Höhe der Straße Schnellster Weg kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Grundstücksmauer eines Anwesen des Schnellster Weges. Anschließend setzte der/die Fahrzeugführer/in seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut Zeugenaussagen müsste es sich um einen silbernen SUV/Geländewagen handeln, der an der Fahrzeugfront Beschädigungen aufweist. Der Sachschaden wird auf ca. 300 - 500.-- Euro geschätzt.

Die Polizei Rüsselsheim erbittet Hinweise zu den Verursachern unter der Tel.-Nr. 06142/696-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell