POL-DA: Griesheim: Gaststätte im Visier von Einbrechern

Griesheim (ots) - Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Mittwoch (11.01.) auf eine Gaststätte in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgesehen. Zwischen 23.15 Uhr am späten Dienstagabend und circa 9 Uhr am folgenden Morgen drangen Kriminelle durch ein aufgebrochenes Fenster in das Restaurant ein. Im Keller hatten es die Unbekannten auf einen Zigarettenautomat abgesehen. Dieser wurde aufgebrochen und die Tabakwaren gestohlen. Bevor sie die Flucht ergriffen, ließen die Diebe noch ein Tablet, Lautspreche sowie eine Flasche Wein mitgehen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

