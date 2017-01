POL-DA: Gernsheim: Kriminelle überfallen 50-jährige Frau/Handtasche erbeutet

Gernsheim (ots) - Eine 50 Jahre alte Frau aus Gernsheim wurde am Dienstagabend (10.01.) gegen 20.30 Uhr auf dem Fahrradweg längs der Bundesstraße 426, in Höhe des Golfplatzes bei Allmendfeld, von zwei bislang unbekannten Männern überfallen. Die beiden Kriminellen drückten die Frau zu Boden und entwendeten in der Folge ihre Handtasche, in der sich unter anderem persönliche Dokumente und Geld befanden. Die dunkel gekleideten Männer flüchteten anschließend in einem dunklen Kleinwagen vom Tatort. Die 50-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 35 in Rüsselsheim haben die Ermittlungen übernommen und bitten unter der Rufnummer 06142/6960 um sachdienliche Hinweise.

