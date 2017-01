POL-DA: Trebur: Wohnungseinbruch in Astheim

Trebur (ots) - Die kurze Abwesenheit eines Bewohners nutzten Kriminelle am Dienstagvormittag (10.01.) zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr aus, um in ein Einfamilienhaus "Im Hollerbusch" einzubrechen. Die Täter brachen zunächst eine Tür des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer und Schränke im Gebäude. Ihnen fielen diverse Schmuckstücke und Geld in die Hände. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell