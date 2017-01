POL-DA: Bischofsheim: Motorrad vor dem Haus gestohlen/Zeugen gesucht!

Bischofsheim (ots) - Ein vor einem Haus abgestelltes und mittels Lenkradschloss gesichertes weißes Motorrad der Marke Yamaha R1 im Wert von zirka 8000 Euro wurde in der Nacht zum Dienstag (10.01.) "Am alten Kostheimer Weg" von Kriminellen auf bislang unbekannte Weise entwendet. Das Zweirad ist nicht zugelassen. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Krads geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

