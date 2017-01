POL-DA: Rüsselsheim: Kriminelle im Vereinsheim der Pfadfinder

Rüsselsheim (ots) - Den Einbruch in ihr Vereinsheim in der Georg-Jung-Straße bemerkten die Mitglieder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg "Stamm Partner Erde" am Dienstagabend (10.01.). Über das Dach verschafften sich Kriminelle Zugang in das Heim. Die Tatzeit kann nicht genau eingegrenzt werden, der Einbruch könnte somit auch schon einige Tage zurückliegen. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

