POL-DA: Raunheim: Zigaretten bei Kioskeinbruch erbeutet

Raunheim (ots) - Auf Zigaretten abgesehen hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (11.01.) in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 3.40 Uhr bei einem Einbruch in einen Kiosk in der Bahnhofstraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt in den Verkaufsraum und ließen nach derzeitigem Ermittlungsstand anschließend zahlreiche Stangen mit den Glimmstengeln im Gesamtwert von rund 3000 Euro mitgehen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell