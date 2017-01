POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim (ots) - Ein dunkelblauer Kleinwagen der Marke VW ist am Dienstag (10.01.2017) im Zeitraum von 11:40 Uhr bis 14:40 Uhr auf einem Parkplatz bei den Bürgerdiensten von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Der Unfallverursacher beschädigte den linken hinteren Kotflügel und das linke Rücklicht des VW ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 300 EUR zu kümmern und fuhr davon. Wer Hinweise zu dem Fahrzeugführer oder dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Lampertheim-Viernheim, unter der Rufnummer 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell