POL-GG: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Nauheim (ots) - Am 10.01.17 befuhr gegen 12.07 Uhr eine 66-jährige PKW-Führerin mit ihrem Fahrzeug die Landesstraße 3482 aus Richtung Bauschheim kommend in Fahrtrichtung Groß-Gerau. An der Kreuzung L3482/Schillerstraße in Nauheim bog sie nach links in die Schillerstraße ab. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW einer 26-jährigen Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß; an beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7000,00 EUR. Die 26-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Nach dem Zusammenstoß ließ 66-Jährige ihren PKW an der Unfallstelle stehen und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Nach ihrer Rückkehr zur Unfallstelle wurde durch die eingesetzte Streife Alkoholgeruch festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell