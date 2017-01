POL-DA: Vermisster Rentner wohlbehalten aufgefunden

Michelstadt (ots) - Am frühen Dienstagabend (10.01.2017) wurde ein 83-jähriger Bewohner eines Altenwohnheims im Michelstädter Ortsteil Asselbrunn als vermisst gemeldet. Der altersdemente, teils desorientierte Mann war letztmals um 17:45 Uhr in seinem Zimmer gesehen worden und wenig später, nach einer Absuche des Heims, von den Bediensteten als vermisst gemeldet worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen in die zeitweise auch der Polizeihubschrauber eingebunden war, waren zunächst erfolglos. Während der Suchmaßnahmen konnte der Vermisste im Bereich der Einhardsbasilika durch eine Passantin aufgefunden werden. Der Rentner war mit seinem Rollator bis dorthin gelaufen. Er war zwar leicht unterkühlt, aber unverletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er zum Altenwohnheim zurück gebracht. Die bereits alarmierte Rettungshundestaffel Bergstraße/Odenwald, die mit einem Personensuchhund und mehreren Flächensuchhunden unterwegs zur Einsatzstelle war, konnte daraufhin ihre Anfahrt abbrechen. gefertigt: PHK Rene Bowitz, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell