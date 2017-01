POL-DA: Griesheim: Streit während der Arbeit / Zwei Männer mit Messer verletzt

Griesheim (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (10.01.2017) wurde die Polizei von einem Krankenhaus darüber informiert, dass gegen 01.45 Uhr ein Mann mit Stichverletzungen in der Notaufnahme vorstellig wurde. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten in der Klinik schließlich zwei Verletzte angetroffen werden. Einer der Verletzten war bei der Arbeit offenbar in Streit mit einem Kollegen geraten. Dieser setzte sich dann in den frühen Morgenstunden fort als die Beteiligten sich im Wolfsweg zu einer Aussprache trafen. Diese Auseinandersetzung endete letztlich mit Messerstichen gegen den 25-Jährigen und dessen ebenfalls anwesenden Bruder. Der Kontrahent wurde bei der Auseinandersetzung von zwei Männern begleitet und unterstützt. Nach der Tat flüchteten die Täter und die Verletzten begaben sich ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell