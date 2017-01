POL-DA: Alsbach / Pfungstadt / Griesheim: Einbrecher unterwegs / Zeugen gesucht

Alsbach / Pfungstadt / Griesheim (ots) - Einbrecher haben am Montag (09.01.2017) ein Einfamilienhaus in der Schloßstraße in Alsbach aufgesucht, das mit einem weiteren Haus gemeinsam auf einem Anwesen steht. Über eine aufgebrochene Balkontür waren die Kriminellen in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 18.35 Uhr in die Wohnräume gelangt und haben diese nach Wertsachen durchsucht. Hierbei durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Feststellungen zählen Schmuck und ein Laptop zur Beute.

In Pfungstadt stellten Hausbewohner in der Straße "Im Schöffenstuhl" am Montagvormittag (09.01.2017) Hebelspuren an ihrer Terrassentür fest. Bislang unbekannte Täter hatten innerhalb den letzten Stunden erfolglos versucht, die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzubrechen. Der an der Tür angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 200,- Euro.

Auch in Griesheim versuchten Kriminelle Hauseingangstüren eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Storchennest" aufzubrechen. Entsprechende Hebelspuren wurden am Montagmittag (09.01.2017) an den Türen bemerkt. In die Wohnungen waren die Täter allerdings nicht gelangt, die Täter ergriffen unverrichtete Dinge die Flucht.

In der Schönweibergasse in Griesheim hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag (10.01.2017) auf die Geldkassetten in Spielautomaten abgesehen. Nachdem die Täter eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen hatten und in den Gastraum gelangt waren, gingen sie zwei Automaten an. Mit etwas Münzgeld gelang den Dieben die Flucht.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06151 / 969-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell