POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Schwarzer Audi A 5 gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots) - Einen schwarzen Audi A 5 Sportback haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (10.01.2017) in der Mozartstraße gestohlen. Das Fehlen des am Abend abgestellten Autos wurde am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr bemerkt. An dem Audi waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen DA-XT 504 angebracht. Die Ermittler der Polizeistation Pfungstadt haben den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Audis geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157 / 9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell