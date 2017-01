POL-DA: Ober-Ramstadt: Zeugen nach Unfall gesucht

Ober-Ramstadt (ots) - Am Dienstagmorgen (10.01.2017) gegen 06.45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 38, circa 200 Meter vor der Einmündung nach Georgenhausen, aus Richtung Roßdorf betrachtet, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der Fahrer eines Sattelzugs befuhr die Bundesstraße 38 aus Richtung Roßdorf kommend in Richtung Reinheim. Zur gleichen Zeit befuhr der Fahrer eines silberfarbenen Autos der Marke Mitsubishi Space Star die Strecke in entgegengesetzter Richtung. In einer Rechtskurve streiften sich beide Fahrzeuge. Hierbei wurde der Pkw auf der Fahrerseite stark beschädigt. Die Sattelzugmaschine wies nur geringe Schäden am Führerhaus auf.

Aufgrund widersprüchlicher Angaben der beiden Beteiligten, bitten die Beamten der Polizeistation Ober-Ramstadt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sowie Fahrer, die sich hinter den beteiligten Fahrzeugen befanden, sich unter der Rufnummer 06154 / 6330-0 zu melden.

Text: Polizeioberkommissar Ralf Neuschwander, Polizeistation Ober-Ramstadt

