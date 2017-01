POL-DA: Büttelborn: Wohnungseinbrecher hebeln Fenster auf

Büttelborn (ots) - In das Visier von Kriminellen geriet am Montag (09.01.) in der Zeit zwischen 14.20 Uhr und 19.20 Uhr ein Zweifamilienhaus in der Donaustraße. Die Täter verschafften sich durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster zunächst Zutritt in die Räumlichkeiten und durchwühlten anschließend diverse Schränke in den Zimmern. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell