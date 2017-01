POL-DA: Ginsheim: Zwei Wohnwagen im Wert von insgesamt rund 67.000 Euro gestohlen

Ginsheim (ots) - Zwei weiß-graue Wohnwagen der Marke Fendt im Gesamtwert von rund 67.000 Euro entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (10.01.) vom Gelände eines Camping-Centers "Am Flurgraben". Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zunächst gewaltsam durch einen Zaun Zugang auf das Firmengelände, entfernten anschließend jeweils Schlösser an den Anhängerkupplungen und transportierten die beiden fast neun Meter langen Wohnwagen mit den Typenbezeichnungen Opal 650 SFD und Diamant 650 SF vermutlich mit eigens dafür mitgeführten Zugfahrzeugen ab. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib der beiden Wohnwagen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell