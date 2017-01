POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt (ots) - Ein Geschäft für Rauchutensilien in der Pützerstraße wurde in der Zeit zwischen Samstagabend (07.01.2017) und Montagmittag (09.01.2017) von Einbrechern aufgesucht. Neben Geld entwendeten die Täter Düngemittel und diverses Pflanzenaufzuchtsmaterial. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Um an ihre Beute zu gelangen, zerstörten die Kriminellen eine Fenstervergitterung im Innenhof des Gebäudes und kletterten im Anschluss durch das Fenster in den Laden. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

