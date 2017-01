POL-DA: Darmstadt: Zweimal gescheitert / Zeugen nach Einbruchsversuchen gesucht

Darmstadt (ots) - Zweimal gescheitert ist ein bislang unbekannter Täter bei dem Versuch, in der Nacht zum Montag (09.01.2017) in zwei benachbarte Mehrfamilienhäuser in der Kittlerstraße einzubrechen. Der Täter versuchte in beiden Fällen, die Hauseingangstüren aufzuhebeln, was ihm allerdings nicht gelang. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 200,- Euro. Die Ermittlungsgruppe City hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06151 / 969-0 um Zeugenhinweise.

