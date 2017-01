POL-DA: Neckarsteinach: Schmierereien an der Hauswand des Pfarramtes

Neckarsteinach (ots) - Rund 1500 Euro Schaden haben noch Unbekannte an der Hauswand des Pfarramtes in der Kirchenstraße hinterlassen. Die Schmierfinke sprühten zwischen Neujahr (1.1.2017) und letzten Samstag (7.1.2017) Buchstaben in den Farben rot und schwarz auf eine Fläche von über sechs Quadratmeter.

Die Beamten des Posten Hirschhorn ermitteln wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nehmen jeden Hinweis zu der Tat unter der Rufnummer 06272 / 93050 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell