POL-DA: Hirschhorn: Laptop und PC-Tablet aus Kindergarten erbeutet / Polizei sucht Zeugen nach Einbrüche

Hirschhorn (ots) - Einbrecher sind in der Nacht zum Montag (8. - 9.1.2017) in den Kindergarten in der Klingenstraße eingestiegen. Mit einem Laptop und einem PC-Tablet im Gesamtwert von über 1000 Euro zogen sie weiter. Nach den bisherigen Ermittlungen haben dieselben Täter in der Nacht versucht, in der Adalbert-Stifter-Straße in ein Blumengeschäft einzudringen. Das Aufhebeln der Tür blieb jedoch erfolglos.

Hinweise zu den Taten und vor allem zu den Tätern, bitte an den Posten Hirschhorn melden. Telefon: 06272 / 93050.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell