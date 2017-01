POL-DA: Viernheim: Keine Beute im Kaufhaus

Viernheim (ots) - Die offene Eingangstür eines Kaufhauses in der Walter-Oehmichen-Straße kam einem Zeugen am Sonntagmorgen (8.1.2017) so verdächtig vor, dass er die Polizei verständigte. Die Streife stellte fest, dass jemand unberechtigt in das Geschäft eingedrungen war. Nach erster Durchsicht konnten die Einbrecher wohl für sich nichts Brauchbares finden, so dass sie ohne Beute verschwunden sind. Die Tatzeit liegt bis zum Samstagabend (7.1.2017) zurück.

Wegen Einbruchs ermittelt jetzt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

