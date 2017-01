POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Kita / Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) - Einen Kindergarten in der Ringstraße haben Einbrecher über das Wochenende aufgesucht. Nachdem es den Tätern gelungen war, eine Eingangstür auf der Rückseite des Anwesens aufzubrechen, suchten sie in den Räumen nach Wertsachen. Hierbei wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Feststellungen fanden die Kriminellen bei ihrer Diebestour zwei ältere Fotoapparate, die nicht mehr funktionstüchtig waren. Der in dem Kindergarten angerichtete Schaden wird auf circa 1.000,- Euro geschätzt. Die Ermittler der Polizeistation Pfungstadt haben den Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157 / 9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell