POL-DA: Mörfelden-Walldorf/ Walldorf: Diebespaar auf frischer Tat im Keller erwischt

Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein Diebespaar ist auf frischer Tat am Sonntag (8.1.2017) in einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße entdeckt und anschließend festgenommen worden. Der 24-jährige Mann und seine 23 Jahre alte Freundin wurden von einem Hausbewohner im Kellerbereich erwischt, nachdem sie einen Keller aufgebrochen und ein Handy eingesteckt haben. Das Diebesgut, wie auch das Aufbruchswerkzeug, ein Brecheisen, führten die zwei noch bei sich.

Die gerufene Polizeistreife nahm das Paar zur Anzeigenaufnahme mit auf die Dienststelle. Das Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Einbruchsdiebstahls wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell