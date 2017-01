POL-DA: Raunheim: Einbrecher fliehen ohne Beute

Raunheim (ots) - In eine Doppelhaushälfte in der Straße "Am Schifferstück" ist im Laufe des Samstags (7.1.2017) eingebrochen worden. Obwohl die Täter sämtliche Räume betreten und durchwühlt haben, fehlt nach bisherigen Feststellungen nichts.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen. Wer zwischen 7 Uhr morgens und 23.10 Uhr abends Bewegungen im Haus beobachtet hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern in Rüsselsheim zu melden. Telefon: 06142 / 6960

