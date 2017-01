POL-DA: Bensheim-Auerbach: Apotheke-Fenster aufgebrochen

Bensheim (ots) - In der Mittagspause einer Apotheke in der Darmstädter Straße, brachen Einbrecher durch ein Fenster ein. Die Ganoven räumten aus zwei Registrierkassen etwa 500 Euro heraus. Der Einbruch am Freitag (6.1.2017) wurde um kurz nach 13 Uhr entdeckt. Im Tatzeitraum wurden zwei verdächtige Männer beobachtet, die gegen 12.35 Uhr über die Einfahrt zur Rückseite des Anwesens liefen und später an der Bundesstraße 3 in Richtung Bensheim weggingen.

Ob diese Männer, die optisch als Südosteuropäer beschrieben wurden, mit der Tat in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer nähere Hinweise zu den zwei 45 bis 50 Jahre alten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/ 22) in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell